Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
На заседании Всеволожского суда Ленинградской области было принято решение о продлении задержания младшего сына экс-хоккеиста Максима Соколова, сообщает «Советский спорт».
По ходатайству Следственного комитета 15-летнего подростка задержат еще на 72 часа.
Он подозревается в убийстве своей матери, а также нанесении серьезных телесных повреждений старшему брату.
15 июня парня доставили в зал суда для избрания меры пресечения.
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.