Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест

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На заседании Всеволожского суда Ленинградской области было принято решение о продлении задержания младшего сына экс-хоккеиста Максима Соколова, сообщает «Советский спорт».

По ходатайству Следственного комитета 15-летнего подростка задержат еще на 72 часа.

Он подозревается в убийстве своей матери, а также нанесении серьезных телесных повреждений старшему брату.

15 июня парня доставили в зал суда для избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.