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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева представила новый показательный номер на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает «Советский спорт».

Отмечается, что программа была поставлена Стефаном Ламбьелем под композицию «Faith» японской поп-певицы Мэй Джей. Предыдущий номер россиянка катала под песню Арианы Гранде «7 rings».

В прошедшем сезоне Медведева взяла бронзу на чемпионате мира в японской Сайтаме, а также завоевала золото в финале Кубка России.

Ранее сообщалось, что Медведева на диете питается цветами.