Медведева представила новый показательный номер
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева представила новый показательный номер на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает «Советский спорт».
Отмечается, что программа была поставлена Стефаном Ламбьелем под композицию «Faith» японской поп-певицы Мэй Джей. Предыдущий номер россиянка катала под песню Арианы Гранде «7 rings».
В прошедшем сезоне Медведева взяла бронзу на чемпионате мира в японской Сайтаме, а также завоевала золото в финале Кубка России.
Ранее сообщалось, что Медведева на диете питается цветами.