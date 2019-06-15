Бузова после развода с Тарасовым хотела увеличить грудь
Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова снова рассказала о своих чувствах после развода с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, сообщает Sport24.
Бузова выложила в своем инстаграме фотографию с билетами на самолет. Один из подписчиков предположил, что она летит увеличивать себе грудь, на что Ольга ответила: «А вот и нет! Хотела с дуру сделать после развода, но одумалась! Я люблю свою идеальную маленькую грудь», — написала Бузова.