Медведева на диете питается цветами

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Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла секреты своего питания, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме двукратная чемпионка мира выложила сторис, где видно, как она ест цветы палочками для суши.

«Диета. Четыре недели», — подписала видео девушка.

Мужской голос за кадром поинтересовался у фигуристки, как ей цветы на вкус. Медведева ответила, что вполне съедобно.

Стоит отметить, что когда фигуристка переехала в Канаду, она стала веганом.

Ранее сообщалось, что Авербух рассказал о взаимоотношениях Медведевой и Тутберидзе.