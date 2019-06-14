Медведева на диете питается цветами
Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла секреты своего питания, передает «Советский спорт».
В своем инстаграме двукратная чемпионка мира выложила сторис, где видно, как она ест цветы палочками для суши.
«Диета. Четыре недели», — подписала видео девушка.
Мужской голос за кадром поинтересовался у фигуристки, как ей цветы на вкус. Медведева ответила, что вполне съедобно.
Стоит отметить, что когда фигуристка переехала в Канаду, она стала веганом.
Ранее сообщалось, что Авербух рассказал о взаимоотношениях Медведевой и Тутберидзе.