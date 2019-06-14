Президент WBO ничего не слышал о Хабибе Нурмагомедове

<img src="//img.gazeta.ru/files3/729/12214729/H8GXHW_8aJprcq-pic905-895x505-85272.jpg">

Президент WBO Франциско Валькарсел заявил, что ничего не слышал о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что не следит за выступлением бойцов в ММА.

«Бои представителей ММА и бокса? Это всё-таки слишком разные миры. Если бы они бились по правилам ММА, то очевидно, что Макгрегор выбил бы всю дурь из Мейвезера, а на ринге у него шансов не было, хоть боксер из него и неплохой

Посмотрел бы я бой между Мэйвезером и Хабибом? Я знаю Флойда, но о втором парне не слышал», — заявил Валькарсел.

Также президент WBO заявил, что фанатская аудитория у бокса, гораздо больше, чем у ММА.

Ранее чемпион WBC в тяжелом весе вновь раскритиковал Джошуа.