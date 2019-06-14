Черчесов прокомментировал выбор состава сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выборе стартового состава национальной команды, передает «Спорт-Экспресс».

В двух последних играх команды в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино и Кипром Черчесов не выпустил лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) Федора Чалова.

«У всех есть потенциал, и задача нашего тренерского штаба, в частности, – потерпеть вместе с футболистом. И с Чаловым, когда все кричат: давай, давай! И с Миранчуками, которые, наоборот, не устраивают многих. Я должен спокойно делать свою работу вместе с тренерским штабом», — заявил специалист.

Ранее Черчесов заявил, что слишком молод для написания книг.