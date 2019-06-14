Младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери

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Младший сын бывшего хоккеиста Максима Соколова Арсений выдвинул невероятную версию убийства своей матери, передает «КП».

15-летний подросток был задержан правоохранительными органами. Он подозревается в убийстве своей матери и своего старшего брата Максима.

«В его показаниях говорится, что старший брат планировал ритуальное убийство. Но это похоже на бред», — заявил источник в органах.

Стоит отметить, что изначально версия строилась на том, что старший сын Соколова убил свою мать, а потом пытался покончить с собой.

Ранее экс-вратарь Соколов допрошен по делу об убийстве его жены.