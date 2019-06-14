Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подал жалобу на прокурора Анастасию Звереву, сообщает Sport24.

Зверева была одним из участником рассмотрения апелляции футболистов Мамаева и Александра Кокорина.

«Прошу вас поручить провести служебную проверку в отношении прокурора отдела прокуратуры города Москвы младшего советника юстиции по фамилии Зверева в связи с нарушением последней требований ФЗ «О прокуратуре в РФ», норм морали и этики, а также Присяги сотрудника прокуратуры, допущенных последней в судебном заседании апелляционной инстанции 13 июня с. г.» — сказано в жалобе Бушманова.

Суд отменил приговор и тут же вынес новый. Сроки футболистов не изменились.

Ранее адвокат объяснил отмену первоначального приговора Кокорину и Мамаеву.