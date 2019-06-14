У старшего сына Соколова была тяжелая болезнь
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова был тяжело болен, сообщает «КП».
У Максима Соколова-младшего был рак крови. Диагноз сыну легендарного хоккеиста поставили 15 лет назад. На фоне этого мать очень мало уделяла внимания младшему сыну — Арсению.
«Да, он рассказывал о болезни брата, говорил, что у него был лейкоз. Рассказывал, что мать буквально не отходила от брата. Каждые полчаса мыла полы, потому что в квартире всегда должно было быть чисто», — рассказали друзья младшего ребенка.
Напомним, младший сын Соколова подозревается в убийстве матери и нанесении тяжелых повреждений старшему брату.
Ранее сосед Соколовых поделился воспоминаниями об убитой жене хоккеиста.