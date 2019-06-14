Ласицкене прокомментировала возможный отзыв ее нейтрального статуса

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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене жестко отреагировала на слова президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, передает «Советский спорт».

Шляхтин отмечал, что за свои критические замечания в адрес руководства ВФЛА спортсменка может быть лишена нейтрального статуса.

«Удивлена (на самом деле нет) попытками господина Шляхтина запугать меня. Шикарная фантазия на тему того, что у меня могут отозвать нейтральный статус, так как я не поддерживаю действия главы ВФЛА (видимо, особенно я должна поддержать главное дело его команды – »дело Лысенко»)...

Что ждет главу РУСАДА Юрия Гануса за критику ВФЛА, Шляхтин вполне разумно предпочёл умолчать… Прорвемся! Едем дальше… Впереди Хожув-Острава-Тюбинген», – написала Ласицкене в инстаграме.

Девушка также добавила к публикации хэштег #ФантазерТыМеняНазывала.

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