Ласицкене прокомментировала возможный отзыв ее нейтрального статуса
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене жестко отреагировала на слова президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, передает «Советский спорт».
Шляхтин отмечал, что за свои критические замечания в адрес руководства ВФЛА спортсменка может быть лишена нейтрального статуса.
«Удивлена (на самом деле нет) попытками господина Шляхтина запугать меня. Шикарная фантазия на тему того, что у меня могут отозвать нейтральный статус, так как я не поддерживаю действия главы ВФЛА (видимо, особенно я должна поддержать главное дело его команды – »дело Лысенко»)...
Что ждет главу РУСАДА Юрия Гануса за критику ВФЛА, Шляхтин вполне разумно предпочёл умолчать… Прорвемся! Едем дальше… Впереди Хожув-Острава-Тюбинген», – написала Ласицкене в инстаграме.
Девушка также добавила к публикации хэштег #ФантазерТыМеняНазывала.
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