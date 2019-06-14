Объявлен самый ценный игрок финала НБА

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Форвард «Торонто Рэпторз» Кавай Леонард признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает «Советский спорт».

В финальной серии «Торонто» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 4-2. Заключительный матч, прошедший в Окленде, завершился со счетом 114:110 в пользу гостей. Леонард записал на свой счет 22 очка, сделал шесть подборов и две передачи.

В рамках финальной серии игрок провел все шесть матчей, набирая в среднем за игру 28,5 очка, делая 9,8 подбора, 4,2 передачи и 2,0 перехвата.

Для форварда это второй приз самому ценному игроку лиги. Также Леонард стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось стать MVP в командах из разных конференций.

Ранее сообщалось, что «Торонто» стал первой канадской командой, ставшей чемпионом НБА.