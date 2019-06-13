Кокорину и Мамаеву обнулят трансферную стоимость

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Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги, сообщает «Чемпионат.com».

Трансферная стоимость нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обнулится.

Напомним, что Кокорин и Мамаев в нетрезвом виде стали участниками конфликтов с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Александром Паком в Москве в октябре прошлого года. Кокорин был приговорен к 1 году и 6 месяцам заключения, а Мамаев к 1 году и 5 месяцам заключения.

Ранее юрист рассказал, что Кокорин и Мамаев, вероятно, не попадут в колонию.