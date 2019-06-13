Глава ОКР: Россия будет на Олимпиаде в Токио

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о работе по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и рассказал о возможном недопуске России на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает Sport24.

Поздняков уверен, что российские спортсмены будут на играх.

«С Бахом обсуждали легкую атлетику. Важно сказать — и ОКР, и МОК считают, что должны быть равные права для всех спортсменов их всех стран. ОКР разочаровало решение IAAF, но мы продолжим искать решение этой проблемы», — сказал Поздняков.

Также президент ОКР отметил, что МОК заинтересован в приезде сборной Росии на Олимпиаду.

«Есть внутреннее ощущение, что мы успеем найти компромисс. ВФЛА дает хорошие сигналы, что решение мы найдем. Пока ОКР имеет статус полного соответствия, у нас не возникает никаких опасений насчет участия России в ОИ-2020», — добавил он.

Ранее ВФЛА объявила дату рассмотрения «дела Сильнова».