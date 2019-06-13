Дочь Началовой устроила заплыв с отцом

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Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина на отдыхе в Турции устроила заплыв со своим отцом Евгением Алдониным в бассейне, сообщает «Советский спорт».

У Евгения Алдонина в Турции открылась детская школа.

Вера с отцом весело проводили время в бассейне. Они вместе плавают, Евгений бросает со своих плеч дочку в воду.

Через несколько месяцев Вера Алдонина должна вступить в наследство. Ей достанется квартира матери, стоимость которой оценивается в сто миллионов рублей. Недавно прошли слухи, что крест на могиле певицы замироточил.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов может повторить судьбу Началовой.