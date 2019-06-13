Адвокат Кокорина попросил суд оправдать клиента по статье «Хулиганство»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/133/12345133/upload-RIAN_5870868.HR-pic905-895x505-95303.jpg">

Адвокат игрока петербургского «Зенита» Александра Кокорина запросил у суда оправдать своего клиента по статье «Хулиганство», сообщает «Советский спорт».

Заседание проходит сегодня, 13 июня.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

«Первый эпизод — причинение вреда Соловчуку. Все очевидцы утверждают, что Александр Кокорин не причинял никакого вреда, а напротив препятствовал всем остальным. Даже видно на видео, что он за рубашку его оттаскивал. Это подтверждено было на очных ставках.

Прошу оправдать моего подзащитного по статье «Хулиганство». Удар стулом отрицать глупо — всё видно на видео. Но только видно, что удар был немного не в той плоскости, как указано в обвинении. Удар был нанесён направо, а не сверху вниз. Пак и Гайсин говорят о шишке, которая была после удара. Но на видео чётко видно, что Пак ни разу не хватается за голову», — сказал Ромашов.

8 мая Пресненский суд Москвы осудил футболистов Кокорина и Павла Мамаева по делу у о двух драках в центре столицы.

Игрока «Зенита» вместе с его братом Кириллом Кокориным осудили на полтора года тюремного заключения, а хавбека «Краснодара» — на год и пять месяцев.

Ранее сообщалось, что Кокорин выступил во время апелляционного заседания.