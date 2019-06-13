Надаль обратился к выпускникам своей академии

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль посетил церемонию вручения дипломов выпускникам его академии в Манакоре, Испания, сообщает «Советский спорт».

Вторая ракетка мира решил обратиться с небольшой речью к выпускникам учреждения.

«Сначала мне бы хотелось поздравить 29 студентов, ставших выпускниками. Честно говоря, мне не очень нравится раздавать советы. Но у меня есть кое что, что я бы хотел вам сказать. Окружайте себя хорошими людьми. Это самое важное. Когда вас окружают хорошие люди, жизнь становится радостнее, легче, и вы сами становитесь лучше», — заявил 12-кратный победитель Открытого чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что теннисиста Надаля назвали сверхчеловеком.