Раск: все испортила одна неудачная игра

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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Туукка Раск выразил свои эмоции после поражения своего клуба в финале Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз», передает «Советский спорт».

Встреча прошла со счетом 1:4.

«Мы ведь сражались друг за друга весь год. В нас была вера в то, что этот сезон может стать для нас особенным. Но весь год испортила одна неудачная игра. Несколько плохих эпизодов. Что есть, то есть. Однако я горд нашими парнями», — приводит слова голкипера «мишек» официальный сайт НХЛ.

По результатам прошедшей игры счет серии стал 4-3 в пользу «блюзменов».

Это первый трофей в истории клуба, выступавшего на турнире с 1967 года.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» повторил рекорд по выездным победам в плей-офф НХЛ.