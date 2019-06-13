Тренер «Питтсбурга»: Тарасенко — просто космос

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Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар поделился мнением об игре российских хоккеистов Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, передает Sport24.

Вместе с «Сент-Луис Блюз» хоккеисты стали обладателями Кубка Стэнли, что случилось впервые в их карьере. Стоит также отметить, что и для команды это первый Кубок в истории.

«Вклад Тарасенко и Барбашева? Очень большой вклад, помогали команде, здорово играли в обороне. У Барбашева какой прогресс за этот год, даже за вторую половину сезона. А Тарасенко — просто космос! Вернулся, наверное, на свой уровень. Он стал игроком, который не только забивает голы, но и посмотрите, в обороне дрался, помогал. Тарасенко вышел на другой уровень. Стал разноплановым игроком», — заявил Гончар.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» сыграл 4 437 матчей перед победой в Кубке Стэнли.