Дибала уйдет из «Ювентуса» из-за Роналду
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает «Советский спорт».
По информации журналиста Ske Sports Адама Дигби, аргентинец недоволен своей ролью в клубе после прихода в команду нападающего Криштиану Роналду.
В прошедшем сезоне Дибала принял участие в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал шесть передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» в летнее трансферное окно намерен вернуть в клуб французского полузащитника Поля Погба.