Дибала уйдет из «Ювентуса» из-за Роналду

<img src="//img.gazeta.ru/files3/892/10837892/2017-08-13T203757Z_700143793_RC1C68718940_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-SUPER-CUP-pic905-895x505-35549.jpg">

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает «Советский спорт».

По информации журналиста Ske Sports Адама Дигби, аргентинец недоволен своей ролью в клубе после прихода в команду нападающего Криштиану Роналду.

В прошедшем сезоне Дибала принял участие в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал шесть передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» в летнее трансферное окно намерен вернуть в клуб французского полузащитника Поля Погба.