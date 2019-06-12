Гендиректор «Зенита» рассказал о трудностях из-за концерта Rammstein

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что из-за концерта Rammstein могут появиться трудности перед матчем четвертого тура чемпионата России против «Краснодара».

«Концерт группы Rammstein на нашем стадионе по срокам близок к матчу чемпионата России. Мы сейчас испытываем трудности из-за этого, стараемся как-то развести эти мероприятия», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Rammstein выступит на домашней арене «Зенита» 2 августа, а четвертого августа намечен встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

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