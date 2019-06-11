Артемий Панарин сделал на ногах татуировки в память о дедушках

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сделал татуировки на обеих ногах, сообщает «Советский спорт».

Хоккеист рассказал в инстаграме, что татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения его дедушек.

«Большое спасибо за долгожданную мечту!» — написал Панарин.

В минувшем сезоне российский форвард провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 28 ГОЛОВ и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Кубка Стэнли Панарин набрал 11 (5+6) очков и нанес 27 бросков.

Ранее сообщалось, что Панарин раскритиковал родителей юных хоккеистов.