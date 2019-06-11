Американский боец жестко наехал на президента UFC

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Чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе, олимпийский чемпион Генри Сехудо раскритиковал президента Абсолютного бойцовского турнира (UFC), сообщает Sport24.

Сехудо считает себя лицом UFC.

«Мой следующий бой — с дядей Дэйной Уайтом и его чековой книжкой. Дэйна и UFC были очень добры ко мне, это последние люди, на которых я хочу наговаривать, но это бизнес. Я топовый боец и заслуживаю денег», — рассказал Сехудо.

Также американец отметил, что победа на Олимпийских играх — самое сложное, на что способен человек, поэтому он хочет, чтобы ему отдали должное.

«Я говорю на трех разных языках, UFC видит, и Дэйна Уайт видит это, он даст мне компенсацию. Если нет, можете забрать оба ремня. Дэйна обещал мне заплатить сполна, если я выиграю. Никто в UFC не имеет моих полномочий. Никто. Ни Конор Макгрегор, никто. Я хочу, чтобы мне платили и относились ко мне соответственно», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что Сехудо смог победить Макгрегора несмотря на травму ноги.