Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

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Бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Риксен не будет делать эвтаназию, сообщает «Советский спорт».

Футболист страдает от смертельной и неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза (БАС).

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Риксон решился на эвтаназию. Информация появилась после того, как 42-летний голандейц опубликовал видео, где приглашает желающих посетить благотворительный вечер 28 июня, который он назвал прощальным.

Многие решили, что таким образом он намекает на то, что решил провести эту процедуру.

«Мне бы хотелось акцентировать внимание на том, что 28 июня состоится мое последнее появление на публике. Это значит, что я не собираюсь делать эту дату последним днем своей жизни. Я буду продолжать сражаться, просто оставшаяся часть этого сражения пройдет за пределами всеобщего внимания», — процитировал спортсмена его биограф Винсент де Врей.

Ранее «Зенит» призвал своего экс-футболиста биться за жизнь.