Джуда был выписан из больницы после кровоизлияния в мозг

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Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Заб Джуда выписан из больницы после кровоизлияния в мозг, сообщает «Советский спорт».

Он получил травму во время боя с американским боксером Клетусом Селдином. Соотечественник отправил 41-летнего спортсмена в нокаут, после чего его госпитализировали.

В больниц врачи диагностировали кровоизлияние в мозг.

«В настоящее время Джуда нуждается в отдыхе и покое. Однако прогнозы выглядят довольно оптимистично», — говорится в заявлении пресс-службы Star Boxing.

В поединке с Селдином бывший чемпион принял 300 ударов. Когда рефери остановил бой, Джуда выразил несогласие.

За последние шесть лет американец провел лишь три поединка.

Ранее сообщалось, что экс-чемпиона мира госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.