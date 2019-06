«Рому» возглавил тренер донецкого «Шахтера»

Руководство итальянского «Ромы» объявило имя нового главного тренера команды, передает «Советский спорт».

Сообщается, что наставником римского клуба стал Паулу Фонсека, ранее возглавлявший донецкий «Шахтер».

Контракт 46-летнего португальца с «Ромой» рассчитан на два года с возможностью продления до лета 2022 года.

В составе «Шахтера» специалист трижды выигрывал чемпионат Украины, а также завоевывал Кубок страны.

В 2017 году он стал обладателем Суперкубка Украины.

Футболистов португальского «Брагу» он смог привести в победе в Кубке страны, а игроков «Порту» — в Суперкубке.

«Рома» занимает пятую строчку турнирной таблицы Серии А, что дает римлянам путевку в Лигу Европы.

Ранее экс-тренер «Ромы» поделился мнением о будущем клуба.

It's official - Paulo Fonseca will be the new head coach of #ASRoma!



Welcome Paulo!