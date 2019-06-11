«Локомотив» хочет купить бразильского игрока за €2,5 млн

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Руководство московского «Локомотива» проявляет интерес к форварду бразильского «Крузейро» Мурилью, сообщает «Советский спорт».

По информации Superesportes, столичный клуб готов заплатить за трансфер 22-летнего игрока €2,5 млн.

В завершившемся сезоне бразилец провел один матч за «Крузейро» в чемпионате страны, однако был удален за две желтые карточки.

В данный момент Мурильо находится в расположении молодежной сборной Бразилии.

Футболиста уже хотели купить. В 2017 году один из итальянских клубов предложил «Крузейро» €4 млн за игрока, однако бразильцы не согласились отдавать его.

Ранее сообщалось, что хавбек «Динамо» Самба Соу был замечен тренирующимся с «Лансом».