Девушка Роналду поздравила форварда с победой в Лиге наций
Девушка форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес поздравила футболиста с победой в финале Лиги наций, сообщает «Советский спорт».
В решающей встрече турнира португальские футболисты смогли обыграть сборную Голландии со счетом 1:0.
«Ты- любовь всей моей жизни! Поздравляю тебя с очередным достижением в карьере. Ты — самый лучший!» — написала девушка инстаграме.
Автором единственного гола встречи стал Гонсалу Гуэдеш, ассистируемый Бернарду Силвой.
Для Роналду трофей Лиги наций стал 30-м в профессиональной карьере.
В минувшем сезоне 34-летний футболист стал чемпионом Италии, а также завоевал Суперкубок страны.
В 21 матче, проведенном в составе «Ювентуса», нападающий бьянконери смог забить 21 мяч.
Ранее Роналду прокомментировал свое выступление в завершившемся сезоне.