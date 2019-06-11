Девушка Роналду поздравила форварда с победой в Лиге наций

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Девушка форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес поздравила футболиста с победой в финале Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

В решающей встрече турнира португальские футболисты смогли обыграть сборную Голландии со счетом 1:0.

«Ты- любовь всей моей жизни! Поздравляю тебя с очередным достижением в карьере. Ты — самый лучший!» — написала девушка инстаграме.

Автором единственного гола встречи стал Гонсалу Гуэдеш, ассистируемый Бернарду Силвой.

Для Роналду трофей Лиги наций стал 30-м в профессиональной карьере.

В минувшем сезоне 34-летний футболист стал чемпионом Италии, а также завоевал Суперкубок страны.

В 21 матче, проведенном в составе «Ювентуса», нападающий бьянконери смог забить 21 мяч.

Ранее Роналду прокомментировал свое выступление в завершившемся сезоне.