Мамаев назвал дату своего освобождения

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Футболист Павел Мамаев назвал дату своего предполагаемого освобождения, передает газета «Известия».

Он рассчитывает выйти на свободу 10 ноября, в День полиции. Об этом проинформировал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

По расчетам Мамаева, именно в этот день он выйдет на свободу, если срок его заключения не будет сокращен.

При этом стало известно, что и Мамаев, и Александр Кокорин ждут с нетерпением отправки в колонию из СИЗО «Бутырка». Игроки отмечают, что там можно активнее заниматься спортом.

Ранее в Сан-Марино выразили готовность принять Кокорина и Мамаева.