Авербух: девчонки Тутберидзе прославляют Россию и приносят дивиденды

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Серебряный призер зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение об омоложении женского одиночного катания, сообщает Metro.

«На самом деле, спорт молодеет уже давно, просто сейчас это коснулось нас. Когда-то все медали доставались юным дарованиям из США. Эти звездочки появлялись на один сезон, а потом просто не справлялись со свалившейся на них славой», — сказал Авербух.

Также прославленный фигурист отметил, что сейчас надо радоваться хорошим результатам молодых девчонок.

«Мы получаем огромные дивиденды от того, что выдающийся тренер Этери Тутберидзе создала уникальную группу девчонок, которые прославляют Россию», — добавил он.

Ранее ученица Тутберидзе рассказала о подходе наставницы к тренировкам.