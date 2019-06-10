Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве борца в Южном Бутово
Следственный комитет России показал видео допроса задержанного по уголовному делу, возбужденному по факту убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева на юго-западе Москвы, сообщает Sport24.
Сергей Чуев находился с девушкой на мосту в парке в Южном Бутово, сделал замечание компании мужчин, которые приставали к беременной женщине. Злоумышленники негативно отреагировали на его замечания, избили Чуева и сбросили с моста в воду. От полученных травм спортсмен скончался, а нападавшие покинули место преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Полиция задержала шесть подозреваемых по этому делу. Ими оказались мужчины в возрасте от 23 до 29 лет.
Ранее сообщалось, что Чуев был ранен из огнестрельного оружия.