Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве борца в Южном Бутово

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Следственный комитет России показал видео допроса задержанного по уголовному делу, возбужденному по факту убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева на юго-западе Москвы, сообщает Sport24.

Сергей Чуев находился с девушкой на мосту в парке в Южном Бутово, сделал замечание компании мужчин, которые приставали к беременной женщине. Злоумышленники негативно отреагировали на его замечания, избили Чуева и сбросили с моста в воду. От полученных травм спортсмен скончался, а нападавшие покинули место преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Полиция задержала шесть подозреваемых по этому делу. Ими оказались мужчины в возрасте от 23 до 29 лет.

Ранее сообщалось, что Чуев был ранен из огнестрельного оружия.