Умер экс-игрок «Тоттенхэма»
Бывший защитник английского «Тоттенхэма», а также главный тренер лондонского «Лейтон Ориент» Джастин Эдинбург умер 8 июня, сообщает «Советский спорт».
3 июня специалист пережил остановку сердца, после чего был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.
Эдинбург умер в возрасте 49 лет.
Наставник «Лейтон Ориент» работал в клубе с 2017 года. Под его руководством лондонцы смогли выиграть Национальную лигу, выйдя в четвертый по силе дивизион чемпионата Англии.
У Эдинбурга было двое детей от его жены Керри.
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретился с фанатами.