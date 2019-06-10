Умер экс-игрок «Тоттенхэма»

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Бывший защитник английского «Тоттенхэма», а также главный тренер лондонского «Лейтон Ориент» Джастин Эдинбург умер 8 июня, сообщает «Советский спорт».

3 июня специалист пережил остановку сердца, после чего был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Эдинбург умер в возрасте 49 лет.

Наставник «Лейтон Ориент» работал в клубе с 2017 года. Под его руководством лондонцы смогли выиграть Национальную лигу, выйдя в четвертый по силе дивизион чемпионата Англии.

У Эдинбурга было двое детей от его жены Керри.

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретился с фанатами.