Известный спортсмен был ранен из огнестрельного оружия

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Бывший бейсболист Дэвид Ортис был ранен из огнестрельного оружия в Доминиканской Республике, передает «Советский спорт».

По информации АР, инцидент произошел в развлекательном центре в Санто-Доминго. Отмечается, что 43-летний спортсмен был госпитализирован, однако о его состоянии на данный момент нет информации.

Ортис выступал за «Миннесоту Твинс» с 1997 по 2002 год и «Бостон Ред Сокс» с 2003 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.