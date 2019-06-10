«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля
«Феррари» подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает «Советский спорт».
Как заявил журналист Тоби Грюнер в твиттере, у конюшни есть 96 часов, чтобы подтвердить заявку на апелляцию. После этого апелляционный комитет решит, стоит ли ее рассматривать.
Феттель, финишировавший первым в гонке, был оштрафован на пять секунд за за небезопасное возвращение на трассу. Гонщик «Феррари» опустился на вторую позицию, а победу на Гран-при Канады одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Ранее немец назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады.