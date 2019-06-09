Португалия стала первым победителем Лиги наций
В финале Лиги наций победила сборная Португалии, сообщает «Советский спорт».
Решающая встреча прошла между португальской командой и сборной Нидерландов со счетом 1:0.
Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш.
Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
Лига наций. Финал
Португалия — Нидерланды) — 1:0
Голы: 1:0 — Гедеш, 60
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду занял пятое место по количеству проведенных матчей за сборную.