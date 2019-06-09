Во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР
Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает «Советский спорт».
Организаторы соревнований по художественной гимнастике, проходивших в чешском Брно, перепутали советский гимн с Российским.
Трубникова одержала победу в личном многоборье со счетом 83,750 балла, а Аверина заняла второй место с 82,800 в активе.
Замыкает тройку победителей болгарская гимнастка Катрин Тасева с 80,750 баллами.
Ранее сообщалось, что у автобуса сборной России устроили одиночный пикет в поддержку Ивана Голунова.