Во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР

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Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает «Советский спорт».

Организаторы соревнований по художественной гимнастике, проходивших в чешском Брно, перепутали советский гимн с Российским.

Трубникова одержала победу в личном многоборье со счетом 83,750 балла, а Аверина заняла второй место с 82,800 в активе.

Замыкает тройку победителей болгарская гимнастка Катрин Тасева с 80,750 баллами.

Ранее сообщалось, что у автобуса сборной России устроили одиночный пикет в поддержку Ивана Голунова.