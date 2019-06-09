У автобуса сборной России устроили одиночный пикет в поддержку Голунова

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Возле автобуса сборной России по футболу провели одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, акция прошла в Нижнем Новгороде, куда отечественная команда приехала для участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года 11 июня со сборной Кипра.

Голунов является корреспондентом интернет-издания «Медуза», которого 6 июня задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотических средств.

Обвинения и арест вызвали негативную реакцию общественности.

Пикеты в поддержку журналиста также проводились у главного управления Министерства внутренних дел (МВД) и у Никулинского суда в Москве.

Ранее сообщалось, что футболисты юношеской команды заказали проституток по совету тренера.