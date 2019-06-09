ИААФ продлила дисквалификацию ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
«Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена», — заявил глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен.
В ноябре 2015 года ВФЛА лишилась статусе члена ИААФ по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. С 2016 года российские атлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе после разрешения ИААФ. 8-9 июня в Монако проходит очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос восстановления членства российского ведомства.