Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель получает сообщения от игроков «Ливерпуля»

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Американская модель Кинси Волански рассказала, как инцидент с забегом на поле в финале Лиги чемпионов повлиял на ее жизнь, передает «Советский спорт».

В матче между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур» девушка в откровенном купальнике выбежала с трибуны на газон, где ее вскоре задержали стюарды. Она была задержана и провела в испанской тюрьме пять часов, однако после этого случая некоторые игроки «красных» обращались к ней с личными сообщениями.

«Я не раскрываю никаких имен, но пара игроков «Ливерпуля» действительно посылала мне личные кокетливые сообщения после того, как я испортил игру. Один послал сердечным смайликам, а другой сообщение: «Я видел тебя во время игры», — приводит слова Волански The Sun.

Ранее сообщалось, что Волански предъявлен штраф.