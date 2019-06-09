Домогавшегося до футболисток афганского чиновника наказали

<img src="//img.gazeta.ru/files3/933/11920933/Depositphotos_8708637_l-2015-pic905-895x505-33018.jpg">

Президент Афганской федерации футбола (AFF) Керамуудин Карим наказан за проявление насилия в отношении футболисток национальной сборной страны, сообщает «Советский спорт».

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) признал виновным чиновника и принял решение пожизненно отстранить функционера от любой деятельности, связанной с футболом. Кроме того, по информации Deutsche Welle, ему придется заплатить штраф в размере в 1 млн швейцарских франков (около €890 тыс).

Согласно показаниям пострадавших, чиновники домогались на футболисток и платили им за молчание, а также оказывая физическое давление на несогласных. Глава департамента женского футбола Халида Попал вскоре после скандала покинула страну.

Ранее сообщалось, что спортсменка рассказала о насилии со стороны главы Афганской федерации футбола.