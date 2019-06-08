Бывший игрок «Тоттенхэма» умер от сердечного приступа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/309/11890309/Depositphotos_3762301_l-2015-pic905-895x505-24095.jpg">

Главный тренер клуба пятого по силе чемпионата Англии «Лейтон Ориент» Джастин Эдинбург умер в возрасте 49-ти лет. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мы глубоко расстроены в связи с этой трагедией. Все наши мысли и любовь сейчас связаны только с родственниками Джастина. Также мы благодарим весь футбольный мир, который поддерживает нас прямо сейчас», — приводит пресс-служба клуба слова владельца клуба Найджела Трэвиса.

Отмечается, что причиной гибели футболиста и тренера стал сердечный приступ. Джастин Эдинбург известен по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм Хотспур». В составе «шпор» он провел два года. Также Эдинбург выступал за «Саутенд Юнайтед», «Портсмут» и «Биллерики Таун».

В последнее время Эдинбург возглавлял «Лейтон Ориент». В сезоне-2018/19 он привел клуб к победе в Национальной лиге Англии.