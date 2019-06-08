ИААФ отказалась отменять дисквалификацию ВФЛА

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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не станет восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в статусе. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание проходит в Монако и завершится 9 июня. По информации TF1, глава российского ведомства Дмитрий Шляхтин накануне слушания провел встречу с главой рабочей группы ИААФ Руне Андерсеном, в ходе которой обсудил планы относительно будущего ВФЛА в международной организации.

В ноябре 2015 года ВФЛА лишилась статусе члена ИААФ по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. С 2016 года российские атлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе после разрешения ИААФ. 8-9 июня в Монако состоится очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос восстановления членства российского ведомства.

Ранее сообщалось, что руководство ВФЛА перевело на счет ИААФ $3,2 млн.