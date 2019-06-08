Очевидцы рассказали подробности убийства борца в Москве

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Очевидцы убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказали об инциденте, в ходе которого погиб спортсмен. По словам свидетеля, беременная девушка проходила по мосту, и к ней стали приставать трое неизвестных. Отмечается, что Чуев вступил с ними в словесную перепалку.

«Ситуация была на мосту. Проходила девочка и шли вот эти вот. Стали ее хватать и еще что-то там, как-то юбки снимать и проходила пара, гуляли с собачкой. Мальчик увидел всю эту историю, и он им развернулся и сказал: «Что вы делаете?!». Что-то на таком уровне…», — цитирует очевидца «Пятый канал».

Также свидетели сообщили о том, что после словесных замечаний, сделанных Чуевым, преступники напали на спортсмена, ударили его и бросили в пруд. От полученных травм пострадавший оправиться не сумел, а также не смог самостоятельно подняться. На помощь к нему откликнулся один из прохожих, который достал Чуева из воды.

«Мы все его откачивали, приехала скорая, прибежал охранник. Школьники видели, как они убежали в метро», — сообщила местная жительница.

Ранее очевидец рассказала о попытках спасти заступившегося за беременную борца.