Фото с места убийства заступившегося за беременную борца слили в Сеть

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Снимок с места убийства борца греко-римского стиля Сергея Чуева появился в сети, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла на Южнобутовской улице в Москве. Сообщалось, что спортсмен заступился за беременную женщину, к которой приставала компания из трех молодых людей.

Злоумышленники избивали борца руками и ногами, после чего он упал в пруд. Затем преступники продолжили наносить удары, пока погибший не не ушел под воду.

Правоохранительные органы ведут поиски нападавших.

Ранее сообщалось, что отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции.