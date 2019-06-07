Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики может быть продлена
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от заседания исполкома Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), на котором будет рассматриваться вопрос восстановления членства российского ведомства. По его словам, в связи со сменой руководства ИААФ реабилитация ВФЛА может быть отложена на неопределенный срок.
«С российской стороны все критерии уже выполнены. Тем не менее у нас существуют опасения по поводу близости выборного конгресса международной организации и заседания, на котором будет решаться судьба России. Согласно практике, кардинальные меры не принимаются накануне смены власти», — цитирует Позднякова RT.
В ноябре 2015 года ВФЛА лишилась статусе члена ИААФ по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. С 2016 года российские атлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе после разрешения ИААФ. 8-9 июня в Монако состоится очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос восстановления членства российского ведомства.
Ранее стало известно, что ИААФ получила на свой счет $3,2 млн от ВФЛА.