Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики может быть продлена

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от заседания исполкома Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), на котором будет рассматриваться вопрос восстановления членства российского ведомства. По его словам, в связи со сменой руководства ИААФ реабилитация ВФЛА может быть отложена на неопределенный срок.

«С российской стороны все критерии уже выполнены. Тем не менее у нас существуют опасения по поводу близости выборного конгресса международной организации и заседания, на котором будет решаться судьба России. Согласно практике, кардинальные меры не принимаются накануне смены власти», — цитирует Позднякова RT.

В ноябре 2015 года ВФЛА лишилась статусе члена ИААФ по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. С 2016 года российские атлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе после разрешения ИААФ. 8-9 июня в Монако состоится очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос восстановления членства российского ведомства.

Ранее стало известно, что ИААФ получила на свой счет $3,2 млн от ВФЛА.