Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась два часа и 26 минут, завершилась триумфом испанца в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Надаль совершил три подачи на вылет и одну двойную ошибку, реализовав шесть брейк-пойнтов из 16-ти.

В активе Федерера три эйса и два брейка при одной двойной ошибке.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, в финале Надаль сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Доминик Тим (Австрия). Финальный матч запланирован на 9 июня.

«Ролан Гаррос». Полуфинал

Роджер Федерер (Швейцария) — Рафаэль Надаль (Испания) — 3:6, 4:6, 2:6