Черчесов: у сборной России нет основных игроков

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Наставник сборной России Станислав Черчесов поразмышлял над составом национальной команды.

Он отметил, что в сборной нет футболистов основы.

«Есть регламент, он не меняется — 20 полевых игроков и три вратаря. Мы оцениваем состояние и конкретный матч. Завтра будут те игроки, которые готовы, а также оттолкнемся от тех игроков, которые подходят нам по технико-тактическим характеристикам.

То, что три игрока всегда не попадали в заявки, — это нормальный рабочий процесс, который понимает любой футболист, который прибывает в сборную. Надо проявлять свои лучшие качества. Будет ли играть основной вратарь? У нас нет основных игроков, у нас есть состав, который выйдет на поле и будет выполнять поставленную задачу», — цитирует Черчесова «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что матч отборочного этапа чемпионата Европы—2020 против Сан-Марино 8 июня.

Ранее «Атлетико» предложил контракт Алексису Санчесу.