Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала «Матч ТВ».
Первый тур стартует 14 июня:
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Тамбов» (Тамбов)
«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи)
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Оренбург» (Оренбург)
«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань)
«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар)
«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва)
«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва)
«Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» (Уфа)
Второй тур стартует 21 июля:
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва)
ЦСКА (Москва) — «Оренбург» (Оренбург)
«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань)
«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» (Тамбов)
«Сочи» (Сочи) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Крылья Советов» (Самара) — «Арсенал» (Тула)
«Уфа» (Уфа) — «Краснодар» (Краснодар)
«Урал» (Екатеринбург) — «Ахмат» (Грозный)
Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд.