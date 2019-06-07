Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первый тур стартует 14 июня:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Тамбов» (Тамбов)

«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи)

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Оренбург» (Оренбург)

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань)

«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар)

«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва)

«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва)

«Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» (Уфа)

Второй тур стартует 21 июля:

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва)

ЦСКА (Москва) — «Оренбург» (Оренбург)

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань)

«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» (Тамбов)

«Сочи» (Сочи) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Крылья Советов» (Самара) — «Арсенал» (Тула)

«Уфа» (Уфа) — «Краснодар» (Краснодар)

«Урал» (Екатеринбург) — «Ахмат» (Грозный)

Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд.