18-летняя фигуристка поразила фанатов фото в свадебном платье

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18-летняя российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала необычную фотографию в инстаграме, передает «Советский спорт».

На фото девушка запечатлена в свадебном платье, стоящая рядом с собакой.

Подписчики юной спортсменки восхитились тем, как красиво Константинова выглядит в таком образе.

Однако многие вспомнили и о том, что фигуристка боится собак.

«Было очень страшно, но я пыталась быть профессионалом», — ответила на вопрос об этом девушка.

На счету 18-летней Константиновой бронзовая медаль Зимней Универсиады и серебряная — этапа Гран-при в Финляндии.

Фигуристка также является серебряной и бронзовой призёркой Первенства России по фигурному катанию среди юниоров.

Ранее Евгения Медведева призналась в любви к 18-метровому гиганту.