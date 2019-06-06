18-летняя фигуристка поразила фанатов фото в свадебном платье
18-летняя российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала необычную фотографию в инстаграме, передает «Советский спорт».
На фото девушка запечатлена в свадебном платье, стоящая рядом с собакой.
Подписчики юной спортсменки восхитились тем, как красиво Константинова выглядит в таком образе.
Однако многие вспомнили и о том, что фигуристка боится собак.
«Было очень страшно, но я пыталась быть профессионалом», — ответила на вопрос об этом девушка.
На счету 18-летней Константиновой бронзовая медаль Зимней Универсиады и серебряная — этапа Гран-при в Финляндии.
Фигуристка также является серебряной и бронзовой призёркой Первенства России по фигурному катанию среди юниоров.
Ранее Евгения Медведева призналась в любви к 18-метровому гиганту.