Поведение английских фанатов в Португалии осудили на родине

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Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением в связи с беспорядками, устроенными английскими фанатами в преддверии полуфинального матча Лиги наций против команды Нидерландов, передает «Советский спорт».

«FA решительно осуждает события, произошедшие в Порту. Все, кто ответственен за данные правонарушения, не может считаться настоящим болельщиком сборной Англии. В футболе не рады таким людям.

Они вызывают чувство стыда у команды и тысяч болельщиков, которые ведут себя подобающим образом и поддерживают своих кумиров правильным образом», — приводит заявление представителя FA The Telegraph.

Встреча между сборными Англии и Нидерландов пройдет 6 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 21.45 мск.