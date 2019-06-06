Большинство клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников лиги

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Большинство клубов чемпионата России высказались за увеличение числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18, сообщает ТАСС.

«15 клубов — за, один — против», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что окончательное решение может быть принято на исполкоме Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что при расширении лиги команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, не вылетят напрямую, а примут участие в стыковых матчах с клубами, финишировавшими на третьем и четвертом местах в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ). Первые две команды второго по силе дивизиона страны выйдут в РПЛ напрямую.